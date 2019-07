IMAGES - Des "chevaliers" s'affrontent à l'épée et à la hache dans un tournoi de Béhourd au Blanc

Six équipes de Béhourd, un sport de "bagarre" médiéval, se sont affrontées en tenue de chevaliers ce dimanche 21 juillet au Blanc. C'est la deuxième édition de ce tournoi, qui aimerait bien devenir une manche du championnat de France.

Le Blanc, Communauté de communes Brenne - Val de Creuse, France

Des coups de hache et d'épées, des cuirrasses métaliques, et des écuyers ont envahis la cour du château Naillac, au Blanc, ce dimanche. Un tournoi de Béhourd était organisé. Six équipes se sont affrontées en match amical, devant un public plutôt conquis, malgré, ou peut-être en raison, de la violence des coups portés. C'est la deuxième édition de ce tournoi de sport médiéval au Blanc. Un tournoi qui a l'ambition de devenir une manche du championnat de France de Béhourd.

Des combats impressionnants

Au Béhourd, presque tous les coups sont permis. Et on ne fait pas semblant, les coups portés sont donné à pleine puissance. Objectif : mettre toute l'équipe adverse au sol.

Les participants au tournoi portent sur eux de vraies armures. Et mieux vaut être costaud : ces armures pèsent facilement 30 kilogrammes. Sous le soleil de plomb de ce dimanche après-midi, pas facile de rester en forme.

On s'aére comme on peut au tournoi de Béhourd du Blanc © Radio France - Manon Klein

En France il existe un championnat de Béhourd, avec des tournois dans différentes villes. Pour le moment, Le Blanc n'en fait pas partie, mais cela pourrait changer. Alexandre Godin, président des Chemins de la guerre de Cent ans, qui organise ce tournoi, voudrait en faire une manche du championnat de France.

Objectif des combats en équipe : mettre l'équipe adverse au sol © Radio France - Manon Klein

Le Béhourd, ça n'est que du combat. C'est aussi une attention toute particulière portée aux armes et aux armures. Il faut que les combattants soient cohérents : pas question de porter un casque du XIIe et une épée du XVe siècle.