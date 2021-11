IMAGES - PSG : pourquoi sept chèvres dorées ont-elles été installées devant la Tour Eiffel ?

C'est une photo assez surprenante qui a interpellé de nombreux internautes. Un cliché où l'on voit place du Trocadéro avec en fond la tour Eiffel , sept chèvres dorées posées sur des socles où l'on peut lire "Impossible is nothing" (rien est impossible).

C'est Adidas, l'équipementier de Lionel Messi qui est derrière cette surprenante opération pour fêter les sept ballons d'or de l'Argentin. Une célébration qui s'explique via un anglicisme très prisé de la jeune génération : G.O.A.T pour Greatest Of All Time (le meilleur de tous les temps). Mais goat veut aussi dire littéralement chèvre ou bouc en anglais. Adidas a donc fait sept "Goat" en or pour célébrer Lionel Messi, le meilleur joueur de tous les temps qui joue désormais au PSG.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur le compte instagram Adidas Paris Son découvre que les sept chèvres dorées sont partis faire un tour en banlieue parisienne. Premier arrêt à Nanterre au terrain Pablo Picasso puis ensuite les chèvres ont débarqué à la lucarne d'Evry (91). Après cette opération, nous nous sommes faits confirmer que les 7 statues seront données à des oeuvres caritatives.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Côté célébration, le Paris-Saint-Germain réfléchit à une petite présentation mercredi soir (PSG - Nice, 21h) pour ce premier ballon d'or de l'histoire pour un joueur en activité au PSG. Quelque chose de plus grandiose est prévu le dimanche 12 décembre pour la réception de Monaco pour célébrer le trophée de Messi mais aussi celui de Gianluigi Donnarumma.