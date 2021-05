IMAGES - Un jeune morse se repose dans le port de pêche de La Rochelle

Le morse qui avait été aperçu en Vendée, est arrivé ce vendredi après-midi à La Rochelle. Il s'est installé dans le port de pêche de Chef de Baie. Il est d'abord arrivé sur un ponton, avant de se coucher dans une barque où il se trouvait toujours à la tombée de la nuit. "Il s'agit d'un animal qui s'est perdu et qui a besoin de se reposer" explique Ghislain Dorémus, de l'observatoire des mammifères marins Pélagis basé à La Rochelle. La taille réduite de ses défenses et son poids estimé à 500 kg seulement laissent penser qu'il n'est pas encore adulte et qu'il est en bonne forme. "C'est une espèce qui vit habituellement dans le cercle arctique, dans le grand nord" ajoute le spécialiste. Il a perdu ses congénères parce qu'il est sorti de sa zone habituelle de vie. C'est la troisième fois seulement qu'un morse est observé dans les eaux métropolitaines françaises.

Le morse de 500 kg se repose dans une barque du port de pêche de Chef de Baie à La Rochelle © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Le morse est suivi depuis un mois

Son arrivée à La Rochelle n'est pas une surprise, depuis un mois le Morse descend vers le sud. "Il a été observé en Norvège il y a un mois, au Danemark ensuite, et en Irlande il y a quelques semaines" avant d'arriver en France raconte Guilin Dorémus. Les morses fréquentent tellement peu souvent les cotes européennes qu'il est suivi attentivement, et qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il s'agit du même animal. "Il a beaucoup voyagé, il est perdu, on espère qu'il arrivera à trouver son chemin" ajoute le spécialiste. Le morse étant un animal sauvage, l'humain ne peut pas faire grand chose pour l'aider. "Il faut qu'il retrouve son chemin par lui même" confirme Guilin Dorémus. L'idée est donc de le laisser prendre son temps, d'attendre qu'il se repose et qu'il reparte.

C'est un animal qui peut être dangereux, il est massif - Julie Bertrand, directrice du parc naturel marin

Le problème, c'est que la barque dans laquelle le morse s'est installé se trouve au milieu de bateaux de pêche et ostréicoles. L'activité du port ne pourra pas redémarrer samedi matin si le morse ne bouge pas. "C'est un animal qui peut être dangereux, il est massif" souligne Julie Bertrand, la directrice du parc naturel marin. "Il faut assurer la sécurité de l'animal et des utilisateurs du port de pêche" ajoute-t-elle. Il était donc envisagé, à la tombée de la nuit, de tracter la barque dans lequel se trouve le morse sur quelques dizaines de mètres pour l'installer dans une zone plus calme du port. La préfecture, la gendarmerie maritime, la direction départementale des territoire et de la mer, pélagis et le parc naturel marin travaillaient à mettre en place l'opération. La tranquillité du morse est aussi assurée par les forces de l'ordre, la police empêche les badauds d'approcher.