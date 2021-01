IMAGES - Un photographe capture sur le même plan la cathédrale de Bayonne et le Pic du Midi d'Ossau

Jean-Philippe Jubera, artisan photographe, a réussi à prendre en photo sur le même plan la cathédrale de Bayonne et le Pic du Midi d'Ossau enneigé, séparés de plus de 100 kilomètres. Un cliché très partagé sur les réseaux sociaux, dont il dévoile les secrets ce vendredi à France Bleu Pays Basque.

La cathédrale de Bayonne et le Pic du Midi d'Ossau enneigé, visibles sur la même photo. C'est ce qu'a réussi à capturer Jean-Philippe Jubera, un photographe professionnel bayonnais, mardi 19 janvier, malgré les 113 kilomètres de distance qui séparent le monument du pic pyrénéen. Ce vendredi, il explique à France Bleu Pays Basque comment il a procédé, alors que sa photo fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Une météo parfaite et un téléobjectif puissant

Le photographe professionnel, qui a déjà créé la sensation avec d'autres superbes clichés du Pays Basque, essuie pourtant de nombreux commentaires d'internautes qui croient à un montage. "Bien sûr ces photos sont vraies !" se défend-il au micro de France Bleu Pays Basque. Et c'est grâce à son matériel professionnel qu'il a notamment réussi à capturer deux clichés incroyables : "Ces photos sont prises avec un téléobjectif très puissant, là c'est un 600 milimètres. Et l'effet que l'on peut retrouver avec ce téléobjectif, c'est un effet de compression de plans. C'est-à-dire qu'on va rapprocher l'arrière-plan du premier plan et c'est ce qu'on peut reproduire avec une grosse paire de jumelles." Les téléobjectifs sont habituellement utilisés par les photographes sportifs.

Autre facteur à prendre en compte, l'angle de prise de vue, même s'il souhaite garder secret le lieu précis : "Il est important de pointer un premier plan qui est assez loin, là je suis à deux ou trois kilomètres de la cathédrale, et derrière il y a le Pic du Midi d'Ossau à 113 kilomètres environ, et il y a cet effet de rapprochement." Et bien évidemment, les conditions météorologiques jouent aussi : "pour voir si loin, il faut que l'air soit asseché, là il y avait du vent du sud donc aucune humidité, ce jour-là on voyait même le Pic du Midi de Bigorre."

