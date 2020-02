Imbroglio autour d'une chèvre à Ernée : son propriétaire Frédéric Lalos dénonce des mensonges

Les suites de l'imbroglio autour d'une chèvre d'Ernée. Cet animal a été recueilli par deux Anglais à l'été 2019. Gary et Lisa expliquaient ce jeudi sur France Bleu Mayenne qu'ils l'avaient retrouvé plusieurs fois sur le terrain de Garry et quasiment à l'agonie. Des allégations mensongères pour le propriétaire de Petite Fleur, nous explique ce matin le propriétaire de Petite Fleur, le célèbre boulanger parisien Frédéric Lalos.

"En aucun cas l'animal a été maltraité. On l'adorait. Les enfants ont été très déçus et malheureux quand nous avons perdu l'animal ou plus précisément quand on nous a volé l'animal ! L'animal allait très bien et ce n'est pas compliqué à prouver car j'ai des photos prises par les enfants quelques jours avant que la chèvre disparaisse"

Pas de maltraitance donc explique Frédéric Lalos. Son voisin Garry et Lisa, une amie de ce dernier, expliquait sur France Bleu Mayenne que les gendarmes leur avaient carrément refusé la prise en compte d'une plainte pour "acte de cruauté envers un animal". Tout cette fâcheuse historie a commencé en juillet 2019, Garry avait organisé un barbecue dans son jardin. Lequel explique avoir vu la chèvre une première sur son pré.

Faux répond encore Frédéric Lalos. "C'est un pur mensonge !" Petite Fleur a toujours pâturé dans SON jardin. Et on lui a volé, tout simplement. "Pourquoi les gens volent ? Ce n'est pas à moi de le dire. Peut-être que des gens pensent mieux que tout le monde, et qui considèrent qu'une biquette ne peut pas rester seule et qu'il faut la mettre en troupeau comme ils disent. La chèvre on l'a considérait comme un animal de compagnie et les enfants allaient s'en occuper" explique le propriétaire.

D'ailleurs Frédéric Lalos a porté plainte pour vol. Une enquête de gendarmerie est en cours.