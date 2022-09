PHOTOS - Incendie en Gironde : des pompiers accueillis parmi les touristes dans un camping de Lacanau

"Ça nous rassure que vous soyez là parce qu'on a eu très peur l'autre soir" : Patricia et Claude, deux vacanciers originaires de Rungis, ne cachent par leur admiration pour les pompiers marseillais qu'ils croisent ce mercredi au camping Capfun de Lacanau. Depuis le début de l'incendie qui dévore la forêt du Médoc, 500 soldats du feu (la moitié des effectifs mobilisés en Gironde) sont hébergés dans les bungalows du camping et cohabitent avec une centaine de touristes.

Un pompier des Bouches-du-Rhône aux côtés d'un couple de vacanciers originaires de Rungis, Patricia et Claude. © Radio France - Jules Brelaz

Les encouragements et les mots échangés d'un emplacement à l'autre vont droit au cœur de Samuel, pompier de l'Hérault, en pause après une longue nuit de travail : "Les gens nous félicitent, ils sont contents de nous voir là, ils nous remercient". "C'est notre moteur" dit aussi Dominique, sapeur-pompier de 62 ans venu de Charente-Maritime, "le regard des gens et les remerciements permettent de nous motiver."

On a essayé de loger les pompiers dans les meilleures conditions, ils le méritent - Laurent Peyrondet, maire de Lacanau

Le camping de Lacanau se trouve à une quinzaine de kilomètres de l'incendie, près du lac de la ville où les Canadair se ravitaillent en eau depuis lundi. Dans ce contexte d'inquiétude, le maire de la ville, Laurent Peyrondet, a apprécié "que Capfun se mette à disposition. On a essayé de faire les choses comme il faut et de loger les pompiers dans les meilleures conditions. Ils le méritent, ils peuvent se doucher, se poser. Et c'est quand même plus confortable que les lits Picot !".

Un buffet est alimenté jour et nuit pour les pompiers. © Radio France - Jules Brelaz

Buffet jour et nuit

Près de la piscine et d'une aire de jeux du camping, des bénévoles alimentent jour et nuit un buffet. Une initiative saluée par ce pompier des Bouches-du-Rhône et ses collègues : "On tire notre chapeau à la municipalité, à tous les bénévoles, parce qu'on a vraiment été très bien accueillis. On mange à notre faim, on a des boissons chaudes et on reviendra en vacances." Et d'ajouter, alors que le feu n'est pas encore fixé ce jeudi après-midi : "Si ça doit encore brûler - malheureusement - on reviendra aussi parce qu'on est volontaires et que c'est le service public, tout simplement."

Les camions des pompiers garés entre les bungalows. © Radio France - Jules Brelaz

Un hébergement qui permet aux pompiers de reprendre des forces après leurs longues heures de combat contre les flammes. © Radio France - Jules Brelaz