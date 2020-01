Face aux incendies qui déciment la faune et la flore australienne, les initiatives se multiplient. A Dijon, le club de beach-volley organise une collecte de dons dimanche 19 janvier 2020.

Incendies en Australie : sauvez les koalas et les kangourous grâce à un tournoi de beach-volley à Dijon

Dijon, France

Depuis plusieurs mois, des incendies géants ravagent l'Australie. Face au désastre, des élans de solidarité s'organisent un peu partout. A Dijon, le club de beach-volley lance une collecte de dons. Le principe : dimanche 19 janvier 2020, vous pourrez participer à une initiation à ce sport de plage, Salle Emanuel Rego, dans le Parc de la Toison d'or. Que vous jouiez ou que vous regardiez les autres à la buvette, le club demande une participation financière, dont le montant est libre. Rendez-vous est donné à 10h30.

Fabrice Charchaude, président du Beach Sport Dijon, a la fibre écolo. Pourquoi a-t-il organisé ça ? Selon lui, le beach volley, sport d'extérieur par excellence, est souvent associé au surf et donc à l'Australie. Le club multiplie par ailleurs les initiatives écologique, comme lorsqu'il nettoie le parc de la Toison d'or au mois de septembre. "Ça touche quand on voit les images des animaux en piteux état, on avait envie de faire quelque chose à notre échelle", a confié fabrice Charchaude à France Bleu Bourgogne.

"On pouvait aussi donner aux sapeurs pompiers, mais on s'est arrêté sur les animaux en particulier. On espère que notre petite pierre, associée à d'autres petites pierres qui viendront du monde entier permettront d'aider les animaux"

Les fonds récoltés iront à l'association Wires, qui prend en charge les animaux victimes des incendies. Notamment pour acheter de la pommade ou financer des refuges. Selon les scientifiques, plus d'un milliard d'animaux seraient morts à cause des incendies.