Incendies en Australie : une Normande rejoint une mission pour soigner koalas et kangourous

Saint-Didier-des-Bois, France

Alors que l'Australie est toujours la proie des flammes, une assistante-vétérinaire normande est partie ce jeudi 16 janvier 2020 rejoindre une mission de sauvetage des koalas, des kangourous et des autres animaux rescapés des incendies en cours. Stéphanie Lannoy, assistante-vétérinaire dans la région d'Elbeuf, a pris la décision cette semaine de rejoindre un groupe de sauveteurs allemands affilié au WWF.

Un pansement sur une patte de koala ou une patte de chien, j'imagine que c'est la même chose

Passer du métier d'assistante-vétérinaire à la tête d'une société de taxi animalier et garde d'animaux à celui d'humanitaire pour les animaux en Australie, ce n'est pas un problème pour Stéphanie. "Concrètement un pansement sur une patte de koala ou une patte de chien, j'imagine que c'est le même principe". De toute façon, Stéphanie refuse de rester les bras croisés. Elle a fait un voyage de six mois en Australie il y a cinq ans. "C'est vraiment un pays qui me tient à cœur" confie-t-elle alors que nous l'avons jointe jeudi soir entre deux avions à Abu Dhabi. "Je ne pouvais pas rester sans rien faire. C'est vrai que c'est l'aventure."

Un élan de solidarité

La jeune femme ne sait pas vraiment ce qui l'attend sur place à part qu'elle va remonter la côte Est du pays pour venir en aide aux animaux rescapés, leur apporter les premiers soins et les amener auprès des structures vétérinaires pour des soins plus appropriés. Elle a tout de même réussi à créer un élan de solidarité avant son départ. Elle s'est envolée pour Sidney avec un sac chargé de pansements et de médicaments donnés par les cliniques vétérinaires La Forêt d'Elbeuf ainsi que la Roseraie de Tourville-la-Rivière. Ces 25 kilos de matériel lui ont été généreusement offert par ces établissements et Stéphanie a également lancé une cagnotte pour financer l'achat de matériel supplémentaire.