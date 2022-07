Incendies en Gironde : Pinpon, le bébé écureuil sauvé des flammes devenu la mascotte d'un village

Pinpon, un écureuillon rescapé de l'incendie de Landiras, dans les mains des bénévoles Magalie et Rémi dans le village d'Hostens.

Les incendies en Gironde ont ravagé plus de 20.000 hectares de forêts et provoqué une hécatombe parmi les animaux sauvages. Brûlés ou asphyxiés, des milliers de cerfs, de sangliers, d'oiseaux, de petits mammifères ou encore de reptiles se sont retrouvés pris au piège du feu. Certains comme Pinpon, un bébé écureuil roux, ont pu échapper au brasier grâce aux pompiers et aux nombreux bénévoles.

"Pinpon c'est la mascotte !"

Retrouvé à Saucats par les soldats du feu avant d'être ramené au poste de commandement d'Hostens, l'écureuillon baptisé Pinpon souffre de brûlures aux pattes. "Le pharmacien du village nous a donné une crème d'Aloe Vera, c'est un gel réparateur", explique Magalie, une bénévole, tandis que Rémi, un agriculteur, donne à boire à l'animal à l'aide d'une seringue sans aiguille.

Pinpon a été retrouvé par les pompiers à hauteur de Saucats. © Corbis - Jules Brelaz

"Nous avons aussi un Bambi !"

Les sapeurs-pompiers du Sud-Gironde ont également retrouvé un bébé chevreuil victime de l'incendie de Landiras. Brûlé et très affaibli, le faon a été remis à José, un autre bénévole. Ce chasseur de petits et gros gibiers a ramené l'animal blessé dans sa maison située au sud d'Hostens, à la limite avec le département des Landes.

"Le pauvre, il était au milieu du feu. Il ne savait plus quoi faire"

"On a retrouvé des milliers d'animaux morts, notamment une maman cerf avec son petit mort côte à côte, brûlé. Moi, je suis chasseur, mais si je peux sauver un animal blessé, je le fais", affirme José en tendant une feuille de vigne au faon.

José, un chasseur du Sud-Gironde, porte dans les bras Bikini, un jeune faon rescapé de l'incendie de Landiras. - Droits réservés

"Ce sont de belles histoires, il n'y en aura pas beaucoup", prévient le maire d'Hostens. Pour l'élu, "l'histoire de Pinpon ou du jeune faon sont symboliques parce que des animaux morts ou très affectés, il y en a tellement, tellement, tellement qui ont souffert, et qui sont très mal en point". La Ligue de Protection des oiseaux recommande aux particuliers de déposer des bassines d’eau près de chez eux afin que les animaux sauvages puissent s’hydrater.