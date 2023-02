Incendies en Gironde : une famille retrouve son chat sept mois après son évacuation

Depuis des mois, Brigitte Messmer multipliait les appels sur les réseaux sociaux pour retrouver Monsieur Jak, un coupé chartreux gris disparu depuis le 16 juillet dernier, au cœur des incendies dans le Sud Gironde. La famille est désormais réunie : ce lundi soir, cette habitante d'Origne a retrouvé son chat, après "sept mois et quatre jours" de séparation.

Brigitte Messmer a partage sa joie sur le groupe Facebook Feu Landiras et Sud-Ouest - Capture d'écran Facebook

Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2022, le bourg d'Origne, dans le Sud Gironde, est évacué face à l'avancée de l'incendie de Landiras. Ce couple trouve refuge dans le secteur de Saint-Symphorien, accompagné, notamment, de son chat, Monsieur Jak. Mais le lendemain, 16 juillet, l'animal disparaît.

"Un miracle de plus sur nos disparus des incendies"

Dans la foulée, la Girondine multiplie les messages sur les réseaux sociaux, en juillet, en septembre mais en vain. Jusqu'à ce début de semaine, plus de sept mois plus tard. Brigitte reçoit un coup de téléphone de Nathalie, qui dit qu'un chat ressemblant aux affiches "squatte" la grange de sa fille depuis 4 mois à St-Symphorien. "Ils ne le nourrissaient pas, car ils ne voulaient pas de chat. Mais vu les photos, il avait trouvé un bon garde-manger car il n'était pas maigre", explique Brigitte dans un post Facebook.

Elle explique s'être rendue sur place après son travail et l'avoir trouvé : "Je me suis approchée, il ne bougeait pas. Je l'appelais et le sifflait comme on avait l'habitude de faire. Il a répondu par un miaou qui m'a serré le coeur." Même si Brigitte n'avait aucun doute, elle est tout de même allée chez le vétérinaire confirmer, via la puce, que c'était bien Monsieur Jak. "La famille est de nouveau au complet", "un miracle de plus", se félicite Brigitte Messmer dans son message de remerciement posté sur le groupe Facebook Feu Landiras et Sud Ouest.