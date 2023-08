Incivilités : Qui a volé le PQ des toilettes publiques de Murs ?

"Avis des utilisateurs des toilettes publiques, le papier toilette est gracieusement mis à disposition des utilisateurs. Merci de ne pas dérober le rouleau de papier. Cela fait 2 fois que le rouleau, après remplacement, est volé, sur 2 semaines consécutives. Merci de votre compréhension". Forcément quand on s'assoit sur le trône des toilettes publiques de Murs dans le Luberon, l'affiche interpelle. Mais derrière cette histoire, il y a une vraie problématique d'incivilités du quotidien.

L'affiche dans les toilettes publiques de Murs dans le Luberon © Radio France - Ulysse Le Toquin

"Ils ont réussi à ouvrir la boîte et à voler le gros gros rouleau !"

Karine chargée d'accueil à la mairie de Murs raconte le premier vol de papier toilettes, qui remonte à 2018 : "Ma collègue est allée nettoyer les toilettes, et elle s'est rendue compte que le rouleau tout neuf qu'elle avait mis avait été dérobé. Ce sont des toilettes publiques, ils ont réussi à ouvrir la boîte verrouillée et à voler le gros gros rouleau ! Et on a pensé que du coup ils s'étaient approvisionné depuis un certain temps quand même".

Depuis il y a eu de nouveaux vols, et cela reflète un certain état d'esprit regrette Karine : "Sous prétexte que c'est gratuit on se sert, des fois plus que de raison. Il faut pas perdre de vue que c'est la collectivité, des fois on a l'impression que la collectivité c'est personne, mais c'est nous tous et au quotidien." Et l'employé municipale rappelle aussi que tout ça a un coût, certes un rouleau de papier toilettes ne coûte pas cher, mais les finances ne sont pas non plus sans limites dans un village de 418 habitants.

"C'est décourageant. On parle de la planète, mais regardez ce que font les gens..."

"Venez, je vais vous montrer ce qui m'énerve encore plus comme incivilités" propose le maire du village Xavier Arena. Juste à l'entrée de la ville se trouvent des poubelles, avec des bacs pour le tri, un panneau explicatif traduit en trois langues. Et malgré cela, une petite montagne de déchets jetés sauvagement gît aux pieds des poubelles.

Les déchets jetés sauvagement sur la route de Sault, à l'entrée de Murs © Radio France - Ulysse Le Toquin

Des produits ménagers, du matériel de maçonnerie, un landau, des bougeoirs, du polystyrène, un micro-onde... "On est obligés de faire venir à nos frais les encombrants 4 fois par an pour enlever tout ça. On attend qu'il y'ait une petite montagne qui se forme et hop on les appelle" raconte le maire de Murs. "Je ne comprends pas les gens. C'est décourageant... On parle de la planète mais regardez ce qu'ils font".

Et le maire précise que ce ne sont pas les services qui manquent dans sa commune : on peut se faire enlever les déchets verts gratuitement en appelant la mairie, les tournées des encombrants sont organisées et la déchetterie d'Apt n'est pas si loin. Mais ces incivilités là pèsent sur le moral de l'édile, qui a du mal à comprendre comment on peut faire ça quand on habite un si beau village, dans la si belle région qu'est le Luberon....