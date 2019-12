Incognito à Carrefour, Michel-Edouard Leclerc s’amuse d’être soupçonné d’espionnage par des clients

Paris, France

Michel-Edouard Leclerc s'est fendu d'une publication Facebook pour raconter avec humour cette anecdote. Il y explique que dans Paris, il n’y a pour le moment qu’un seul Leclerc. Samedi 7 décembre, il est donc allé faire des courses d'appoint au Carrefour Market le plus proche de chez lui. "Mon concurrent Alexandre Bompard appréciera cette marque de confraternité", sourit le PDG d'E.Leclerc.

Il va regarder les prix

Le dirigeant explique alors qu'il est reconnu et abordé par deux clients. "Mais le plus drôle a été de me sentir observé par un monsieur peu discret dans chacun de mes déplacements entre les rayons." Michel-Edouard Leclerc entend alors une conversation entre son observateur et sa compagne : "Ce type là, c’est Edouard, le patron de Leclerc. Regarde ce qu’il achète : _s’il vient chez Carrefour, c'est pour espionner_, il va regarder les prix. Si je te dis de mater ce qu’il met dans son panier, c’est parce que les produits qu’il achète sont forcement les moins chers !"

Recueil d'anecdotes

L'anecdote a fait beaucoup rire le dirigeant, qui envisage de raconter toutes ces histoires dans un livre. "J’étais hilare ! Des anecdotes comme celles-là, _j’en ai plein mon caddie_."