Presque "incognito", la loge de vigne de Bouzy souffle sa première bougie

Bouzy, France

Elle mesure près de 5 mètres et elle est posée sur le bord du rond-point de Bouzy (Marne). La loge de vigne, surnommée "le Totem" a pris place, il y a un an, à un endroit stratégique de la commune, propriétaire de l'édifice. "L’intérêt est de créer un point d'accueil touristique. D'habitude, les loges de vigne sont dans des vignobles, puisque ce sont à l'origine des objets de travail destinés à stocker du matériel viticole et à accueillir des dégustations. Nous avons fait le choix de la mettre à l'entrée du village pour que tout le monde puisse en profiter, d'autant plus qu'il y a un point de vue panoramique intéressant", s'émerveille Jean-Mathieu Dauvergne, conseiller municipal.

"Les voitures passent sans savoir de quoi il s'agit"

Problème, depuis son installation en 2018, cette loge de vigne s'est fondue dans le décor, sans doute un peu trop. Aucun panneau n'explique ce que représente cette structure composée de matériaux recyclés, principalement en bois. Des écriteaux destinés à attirer davantage de curieux et censés être posés depuis un an par l'université d'été Architecture et Champagne, à l'origine du projet. "La loge suscite beaucoup de curiosité, les voitures passent sans savoir de quoi il s'agit. Dès que l'on peut, on essaye d'expliquer aux automobilistes et aux passants, on veut les inciter à rester pique-niquer, mais il est vrai que tout cela manque un peu de communication visuelle", regrette le conseiller municipal.

Construite par des étudiants

Depuis 3 ans, l'université permet à ses étudiants de construire des loges de vignes dans la région. L'occasion pour ces jeunes de concrétiser leur inventivité et de perpétrer une tradition d'antan. 14 loges de vigne avaient été érigées en Champagne-Ardenne, par l'université d'été. Cette année, treize étudiants ont permis d'en construire quarte supplémentaires. Toutes sont ouvertes au public, un parcours découverte est même organisé par l'université et ses partenaires.