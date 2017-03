Incroyable découverte à Guédelon dans l’Yonne

Cette découverte va peut-être bouleverser le cours du chantier médiéval. Cette semaine, les carriers ont trouvé un minerai précieux lors de l'extraction de pierres pour la construction des tours.

C'est dans la carrière d'ocre située juste derrière la tour d'angle Ouest du château, qu’Alex, carrier sur le chantier de Guédelon depuis huit ans a fait cette étonnante découverte : On travaillait avec des bâtisseurs dans la carrière, quand on est tombé sur des petites billes bizarres. Je les ai trouvées sous une grosse pierre. Elles étaient mélangées avec de l’ocre et de l’argile. Ça fait bizarre, sur le coup, on ne sait pas quoi faire. Finalement j’en ai parlé à ma patronne.

Alex, carrier montre le tamis dans lequel il a découvert des pépites d'or © Radio France - Isabelle Rose

Alex raconte sa découverte Partager le son sur : Copier

Les pépites sont montrées à l'archéologue qui s'occupe de l'atelier de frappe de monnaie à Guédelon. Le spécialiste des alliages du moyen-âge confirme qu'il s'agit d'un minerai rare, sans doute de l'or.

« Au départ je n’ai pas pris l’affaire au sérieux, mais j’ai senti une certaine tension chez les carriers, on en a reparlé et j’avoue que la découverte est déconcertante »Maryline Martin

Maryline Martin la responsable du chantier de guédelon Partager le son sur : Copier

Les carrières d’ocre du chantier médiéval ont déjà livré quelques trésors comme des bois fossilisés et même deux magnifiques fossiles d’étoiles de mer que Maryline martin la responsable conserve précieusement dans son bureau.

Etoile fossilisée découverte à Guédelon © Radio France - Isabelle Rose

Mais de l’or jamais. Et pour Maryline Martin, la responsable du site, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle : « j’ai peur qu’avec ce filon ce soit la ruée, que ça commence à venir de partout et que donc nous soyons obligé de protéger le site ». Des investigations supplémentaires vont donc être menées car il va falloir faire vite: La saison touristique débute et avec l’afflux de visiteurs, il faut prendre rapidement des dispositions s'inquiète Maryline Martin. « On va déjà voir si le filon est exceptionnel et si en dessous il y a encore beaucoup d’or à extraire, mais c’est clair que si vraiment le filon est énorme, il va falloir qu’on s’organise. Peut-être même condamner une partie du site, une partie de la carrière qui ne pourrait plus être accessible aux visiteurs".

Si le filon est confirmé, cela va être la ruée , il va falloir protéger le site . Peut-être même fermer une partie de la carrière au public . Maryline Martin

Des experts géologues sont attendus dès la semaine prochaine sur le chantier.

Le reportage à Guédelon d'Isabelle Rose Partager le son sur : Copier

Le château de Guédelon attire chaque année plus de 300 000 visiteurs. Il est le huitième site le plus visité en France et le deuxième de Bourgogne. Selon le bureau des recherches géologiques et minières, découvrir de l’or n’est pas rare en France. Au vingtième siècle, 180 tonnes d’or ont été exploitées et il existerait encore 50 tonnes d'or non découverte en France. La plus grosse mine d’or de l’histoire de France se trouve à Salsigne dans l’Aude.

pour en savoir plus: http://www.guedelon.fr/