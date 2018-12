Incroyable talent : "J'ai découvert Jean-Baptiste Guégan lors d'un karaoké !", se souvient son premier producteur

Yves Jacq, musicien et DJ à Plérin dans les Côtes d'Armor, a été le premier à donner sa chance à Jean-Baptiste Guégan, sosie vocal de Johnny Hallyday et vainqueur de la finale de "La France a un incroyable talent" sur M6.

Plérin, France

Depuis la victoire de Jean-Baptiste Guégan, la voix de Johnny, lors de l'émission "La France a un incroyable talent" sur M6 mardi soir, Yves Jacq croule sous les mails. "Je reçois des messages pour me féliciter alors que ce n'est plus moi qui m'en occupe, je ne suis plus son producteur mais ça me fait plaisir bien sûr", explique ce septuagénaire, musicien et DJ à Plérin dans les Côtes d'Armor.

"Qu'importe ce que sera son parcours désormais, on ne pourra pas oublier que c'est toi qui lui a appris... à marcher", écrit par exemple un ami d'Yves Jacq.

1.500 concerts en 17 ans

"J'ai découvert Jean-Baptiste lors d'un Karaoké en l'an 2000 dans un bar "Le Charly", à Binic", se souvient Yves Jacq. "Ce jour-là, il a chanté "Je l'a croise tous les matins", ça m'a fait tout drôle, je m'en rappellerai toute ma vie". Jean-Baptiste Guégan est alors âgé de 17 ans. Yves Jacq lui propose de le faire tourner. Et de le baptiser "Johnny junior" : "Il était gamin, Johnny junior, je trouvais que c'était un nom qui lui allait bien".

Les deux hommes enchaînent les concerts : "1.500 concerts en 17 ans". Jean-Baptiste chante sur des bandes son ou accompagné par Yves aux claviers. "Il y avait de tout, des bals, des soirées dansantes pour des comités des fêtes, des clubs de foot... Tout ce qui se présentait dans toute la Bretagne et ça marchait super bien !". Comme sur cette vidéo où les deux hommes se produisent à Binic en 2016.

Émotion lors de la victoire

Et puis... Johnny Hallyday meurt. Jean-Baptiste part sur les routes avec un autre producteur pour une tournée hommage à son idole, il est désormais "Jean-Baptiste Guégan : La Voix de Johnny". Yves Jacq a regardé son protégé devenir "l'incroyable talent" sur M6 mardi soir. _"_Cela m'a fait plaisir évidemment de le voir gagner, ça m'a ému. Quelque part, c'est tout le travail que j'ai fait aussi qui est récompensé mais on n'en parle pas beaucoup", lâche Yves, des trémolos dans la voix...