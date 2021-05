Indiana Jones : le chapeau d'Harrison Ford mis aux enchères à Hollywood

Le couvre-chef, fabriqué sur mesure pour Harrison Ford, qui l'a porté en 1984 dans "Indiana Jones et le Temple maudit", sera mis en vente le 29 Juin. Prix estimé : entre 150.000 et 250.000 dollars.

Harrison Ford, 78 ans, doit retrouver son rôle d'archéologue aventurier l'été prochain pour le dernier épisode de la saga. En attendant, les fans peuvent toujours patienter en s'offrant son célèbre chapeau mis aux enchères le mois prochain à Hollywood, le 29 Juin. Pour ça, il faut quand même disposer d'un sacré compte en banque. Le prix estimé du couvre-chef porté par Harrison Ford en 1984 dans "Indiana Jones et le Temple maudit" se situe entre 150.000 et 250.000 dollars. Un accessoire commandé par la production à un prestigieux chapelier londonien un an avant le début du tournage, précise la maison de ventes Prop Store.

Au total, plus de 1.200 pièces emblématiques d'Hollywood seront mises en vente en juin et juillet, dont le sabre brandi par Tom Cruise dans "Le Dernier samouraï", la voiturette de golf conduite par Brad Pitt dans "Once Upon a Time... in Hollywood" ou encore la baguette magique et les lunettes utilisées par Daniel Radcliffe dans les deux derniers épisodes de Harry Potter. Enfin, clou du spectacle : un "droïde télécommandé" modèle R2-SHP, issu du dernier film Star Wars en date, pourrait atteindre 120.000 dollars lors de la vente organisée par Prop Store.