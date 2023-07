Indre : Delphine Sartout, gagnante de l'an passé, sera jury au Championnats de France de confiture à Eguzon

"Pour faire une bonne confiture il faut des bons fruits mûrs et du sucre, rien de plus." Delphine Sartout, pâtissière-chocolatière à Châteauroux, ne plaisante pas avec la recette des confitures. L'an dernier, c'est elle qui a remporté le premier Championnat de France de confituriers à Eguzon-Chantôme, dans l'Indre. Alors cette année, elle revient dans le jury, du 21 au 23 juillet 2023.

"Des clients viennent me faire goûter leurs confitures maison"

Depuis que la castelroussine a remporté le titre, ses clients ne viennent plus seulement pour acheter du pain, ou de la confiture dans sa boulangerie-pâtisserie. "Certaine personnes aiment beaucoup partager ce qu'ils font. Alors elles me font goûter un peu leurs créations, savoir ce que j'en pense et ce qu'elles peuvent améliorer." Des cuisiniers en herbe, aux idées parfois farfelues, d'après l'artisane.

Delphine Sartout fait des confitures depuis ses 14 ans. "Cela fait partie de ma formation", explique-t-elle. Le seul changement dans sa boutique est venu de l'épidémie de Covid-19. "On a créé une partie supermarché bio, avec notamment des pots de confiture. Et les clients nous ont demandé de continuer même après la fin des confinements."

Au championnat, le goût avant tout

La pâtissière est claire : au championnat ce week-end, elle jugera avant tout le goût des créations. "Il faut que les candidats se libèrent. Jusqu'à la dernière minute, ils ne connaîtront pas le fruit avec lequel ils vont travailler." Elle espère de belles dégustations, ce samedi. Au total, 10 professionnels s'affronteront, et fabriqueront leur confiture en direct devant le public et les membres du jury.

Enfin, si vous aussi souhaitez proposer vos propres créations, un concours amateur est organisé ce dimanche. Vous pouvez envoyer vos pots à la mairie d'Eguzon-Chantôme jusqu'à 10 heures.