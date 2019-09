Indre-et-Loire : 10 couples d'amis tourangeaux fêtent ensemble leurs 50 ans de mariage

Indre-et-Loire, France

Les couples tourangeaux peuvent durer très longtemps ! Ce samedi 28 septembre, dix couples d'Indre-et-Loire ont fêté leurs 50 ans de mariages ensemble.

Ces amis de toujours, tous originaires de Touraine, ont maintenant plus 70 ans et ils se sont tous mariés en 1969.

Pour fêter leurs noces d'or, ils ont organisé une journée de fête à Beaumont la Ronce au nord de Tours.

Françoise et Gérard, Odile et Joël, Jacqueline et Gérard et toute la bande enfin réunies. 20 amoureux main dans la main et tous sur leurs 31.

Une tradition organisée par Gérard et Françoise "On fête toujours ensemble nos anniversaires de mariage. Depuis les 15 ans, les 20 ans, les 30 ans, les 35 ans, les 40 ans, les 45 ans et maintenant les 50 ans ! C'est l'occasion de se retrouver avec nos souvenirs d'enfance", raconte Françoise.

Ces amis là fêtent leurs anniversaires de mariages ensemble depuis 40 ans © Radio France - Manon Derdevet

Ils ont pour beaucoup grandi dans le même petit village de Touraine à Saint Antoine du Rocher et se connaissent tous depuis 60 ans. Après 50 ans de mariage, ils ont tous leur petite recette pour faire durer le couple.

"Je pense qu'il faut être tolérant, il faut accepter, sans se laisser monter sur les pieds ! Il faut s'appuyer l'un sur l'autre" explique Annette. Pour son ami, la recette de l'amour éternel se résume en chanson avec le duo de Sylvie Vartan et Johnny Hallyday en 1973, "J'ai un problème, je crois bien que je t'aime" !

"ça passe très vite"

Si tous reconnaissent qu'il y a bien sûr des "accrochages" ils sont aussi tous d'accord pour dire aussi que "ça passe très vite".

Certains de ces 20 tourangeaux se connaissent depuis près de 70 ans © Radio France - Manon Derdevet

Pour se souvenir de cette journée, Françoise a confectionné des sets de tables avec des photos de mariage de chaque couple.

Une journée de retour en arrière en 1969. Pour revivre tous ensemble les plus beaux jours de leurs vies.