Indre-et-Loire : 25 jeunes inventeurs en compétition ce week-end à Monts

Le 21ème Salon des Jeunes inventeurs et créateurs de Monts en Indre-et-Loire a lieu ce week-end. Il réunit 25 jeunes, des collégiens, lycéens et étudiants. La manifestation est un véritable marchepied avant le concours Lépine.

Le 21ème Salon des Jeunes inventeurs et créateurs de Monts en Indre-et-Loire a lieu ce week-end. C'est le rassemblement des Géo Trouvetout de Touraine et d'ailleurs. Un véritable marchepied pour le concours Lépine. Cette année, 25 jeunes présenteront leur invention, alors que l'an dernier, un élève du lycée Vaucanson de Tours, Gilles Dewillère, avait été distingué pour son casier connecté à l'emploi du temps des élèves.

Un réveil olfactif distingué en 2015, et qui intéresse Google

Ligaya Morland, la présidente du jury, qui est aussi la présidente de l'union tourangelle des associations d'ingénieurs et scientifiques, a vu beaucoup de belles réalisations primées lors du salon tourangeau. En 2015, on a distingué le Sensor Wake, qui est un réveil qui fonctionne à base de goût, d'odeurs de café ou de croissant. Ce jeune a ensuite participé au concours Google aux USA. Il a fini dans le Top 10. Du coup, il a pu créer son entreprise.

Un sèche-parapluie pour Guillaume, un jocondien de 17 ans

Guillaume Bobinet, un jocondien de 17 ans, a remporté le concours junior il y a quatre ans. Il avait créé un sèche-parapluie, une invention qui fait aujourd'hui les beaux jours de deux cabinets de médecins. Ce week-end, il présentera une gouttière génératrice d'électricité. La descente de l'eau dans cette gouttière permet de générer de l'électricité. On fait passer l'eau dans un petit entonnoir, et grâce à ce débit, on fait tourner une petite turbine. Je récupère 7 volts dessus, ce qui permet d’alimenter une petite batterie pour recharger un portable ou alimenter des lampes.

Guillaume est actuellement en Terminale STI (Sciences et Technique de l'Ingénieur) au lycée Saint-Gatien de Tours. Au total, 25 jeunes participent à ce salon 2017 des jeunes inventeurs et créateurs qui se tient à Monts samedi et dimanche de 10h à 19h à l'espace Jean Cocteau.