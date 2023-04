Indre-et-Loire : à Neuvy-le-Roi, les PV sont des poèmes

"Au moins, je ne les paye pas !" Stéphane est tout sourire en apercevant les PV glissés sous les pare-brises des voitures, au cœur de Neuvy-le-Roi. Depuis quelques semaines, le service culture de la mairie dépose des "haïkus", ces petits poèmes japonais. "On voulait trouver une action sympa, facile à réaliser dans le cadre du Printemps des poètes" explique Élise Gilbert, la coordinatrice culturelle. "Comme ça, les gens, même s'ils sont en retard, pressés, ils ont des petits mots doux. Ca fait toujours plaisir !"

Une initiative qui a semé le trouble au départ, "sur le coup, quand on voit le PV, on est inquiet" raconte Paulette, "mais lorsqu'on lit le message, c'est très agréable !". Ces poèmes ont également été distribués dans les commerces de la commune, des petites distractions "importantes" aux yeux du maire Flavien Thélisson, "encore plus dans nos petits villages où des fois on est un peu cloisonné. C'est important d'apporter un peu de joie de vivre à nos concitoyens." À quelques pas de la mairie, un arbre à poèmes a également vu le jour. Libre aux habitants d'en prendre ou d'en déposer.