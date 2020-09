Indre-et-Loire : à Veigné, le terrain de foot communal ravagé par des sangliers deux fois de suite

C'est la désolation à Veigné où le terrain de foot communal a été labouré par une harde de sangliers. Il est aujourd'hui impraticable et le club de foot du CST Veigné va donc devoir jouer pendant quelques temps sur un terrain synthétique. Le maire de Veigné Patrick Michaud se désole d'autant que ce n'est pas la première fois cette année que les sangliers commettent des dégâts considérables sur ce terrain de sport communal. Une première fois, c'était en avril. La seconde mardi dernier.

On n'avait pas vu çà depuis plus de 10 ans. Les animaux ont soif et faim, et avec la sécheresse ils cherchent des endroits où ils sont sûrs de trouver de la nourriture. Il y a plein de petits vers sous ce terrain qui est très bien entretenu et arrosé -Patrick Michaud, le maire de Veigné

Le terrain de football communal est devenu un champ de labour - Mairie de Veigné

Les sangliers ont labouré un tiers du terrain. Ils ont creusé des saignées de 20 mètres de long. "Impressionnant" dit le maire. Comble de malheur, alors que les dégâts avaient été réparés après leur passage mardi, la harde a refait un passage ensuite.

Nos services techniques ont passé plus de 70 heures à reboucher individuellement les trous. Et entre mardi et jeudi, les sangliers sont repassés. Tout est à refaire.

Le terrain de foot se situe entre deux bois et il est sur un lieu de passage des sangliers. Le maire estime qu'il y a un fort besoin de régulation de la population de ces animaux et il a demandé aux services de l'Etat, Préfecture et DDT (direction départementale des territoires) ainsi qu' aux chasseurs d'intervenir pour pratiquer une battue administrative.