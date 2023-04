Indre-et-Loire : ces passionnés rénovent des vieux postes de radio, "ça marche avec le Bluetooth !"

Elles peuvent à la fois capter les grandes ondes et se connecter à un smartphone via le Bluetooth : ces vieilles radios TSF (transmission sans fil), fabriquées entre les années 1930 et 1950, ont été rénovées par des passionnés tourangeaux. France bleu Touraine est allé à leur rencontre.

Un mélange de modernité et d'archaïsme

"En fait, j'ai un adaptateur Bluetooth qui est relié par un système, comme un câble jack, explique Paul. C'est un petit appareil qui coûte 20 balles." Dans son appartement, à Amboise, on pourrait croire que ce vieux poste radio est là pour la déco, mais pas du tout. Lorsqu'il lance la musique depuis son smartphone, le vieil appareil des années 50 s'active et fonctionne parfaitement. Il y a juste eu besoin de le faire chauffer quelques dizaines de secondes en amont.

Le vieux poste radio de Paul. © Radio France - Paul Sertillanges

Ce poste garde également ses fonctionnalités originelles, comme capter les "grandes ondes", un ancien système qui a été abandonné par toutes les stations radios françaises ces dernières années. Cela permet malgré tout d'avoir accès à d'autres radios, du monde entier.

Paul s'est occupé de la rénovation esthétique de cette radio, mais a laissé l'électronique à un fin connaisseur : Philippe, agriculteur retraité à Genillé, qui retape ces vieux appareils depuis plus de 10 ans.

Dans l'atelier de Philippe Jouvin, à Genillé. © Radio France - Paul Sertillanges

"Ce qui me plaît, c'est de refaire chanter un vieux poste, sourit-il. Il est resté dans un grenier très, très longtemps, puis les gens le découvrent et me demandent si je peux en faire quelque chose." Il rénove volontiers ce genre de vieux postes, sans faire payer la main d'œuvre, seulement les pièces de rechange, "parce que c'est une passion, je ne compte pas mon temps".

Une passion contagieuse

Philippe a grandement contribué à la collection de Jules, jeune passionné installé à Saint-Ouen-les-Vignes. Il y a trois ans, ce dernier a découvert la vieille radio de son grand-père. "Puis, à force, j'en ai pris un, deux, trois... sourit le jeune homme de 18 ans, *si j'écoute mes parents, il faut que j'arrête (*rires)". Les appareils s'accumulent dans sa chambre.

Jules et sa collection de vieilles radios rénovées. © Radio France - Paul Sertillanges

"Chaque poste a un style différent, poursuit-il. Il y a par exemple des constructeurs qui faisaient des cadrans avec des lampes qui s'allumaient selon les gammes d'ondes. Je trouve ça magnifique." Jules rénove désormais lui-même les circuits électroniques de ses vieilles radios, grâce aux conseils de Philippe et des forums sur internet, où des milliers de passionnés se retrouvent pour échanger sur le sujet.