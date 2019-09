Indre-et-Loire : il trouve une grenade et un obus dans l'Indre après une pêche à l'aimant

Esvres, France

On ne pêche pas que des poissons en Indre-et-Loire. Deux Tourangeaux ont remonté une grenade et un obus de près de 30 cm de long suite à une pêche à l'aimant qu'ils ont effectuée dans l'Indre, au niveau d'Esvres-sur-Indre. Ils sont de plus en plus en France à pratiquer cela, principalement pour dépolluer les fleuves et rivières de leur région.

Cela fait deux mois que Florent, l'un des deux pêcheurs à l'origine de cette trouvaille, pratique la pêche à l'aimant. Généralement, armé de sa corde et de son aimant accroché au bout, il récupère plutôt des roues de vélo, des boulons ou encore des canettes.

Quelques minutes plus tard, son ami pêche, lui, cet obus. - © Gendarmerie d'Indre-et-Loire

Une pratique tolérée qui nécessite des autorisations

Ce dimanche, tout ça passe très rapidement. Florent pêche la grenade, qu'il rejette aussitôt à l'eau. Mais, aussitôt et quelques mètres plus loin, son ami sent que ça mord aussi de son côté : cette fois, c'est un obus qui remonte. " Là on a vraiment flippé ", avoue Florent.

Pris de panique, il sort son smartphone. " J'ai immédiatement recherché, sur internet, la procédure à suivre dans ces cas-là. " Il compose le 17. Un quart d'heure après, les gendarmes sont là et établissent un périmètre de sécurité. Mais ce n'est que ce jeudi que les démineurs de La Rochelle sont arrivés pour sortir les explosifs.

Cela fait deux mois que Florent s'est mis à cette pratique : " Je me suis bien renseigné avant d'acheter l'aimant, c'est tout à fait légal ", se défend-t-il. Légal oui, mais pour pêcher il faut l'autorisation du propriétaire s'il s'agit d'un terrain privé, et de l'État s'il s'agit d'un cours d'eau. Les autorités tentent pourtant d'interdire la pêche à l'aimant en s'appuyant sur une loi du 18 décembre 1989. Elle dispose que les cours d'eau sont la propriété de l'État et, donc, ceux qui les fouillent doivent demander une autorisation.