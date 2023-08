Indre-et-Loire : ils pêchent un silure de 2,53 m dans la Loire, "on a mis 45 minutes, on était essoufflés !"'

Pierre Ramos et Adrien Pasquier se souviendront longtemps de leur weekend. Les deux pêcheurs amateurs ont attrapé un silure de 2,53 mètres et de près de 100 kg ce dimanche 6 août, dans la Loire à hauteur de Langeais. Un exploit confié à nos confrères de La Nouvelle République , que Pierre Ramos, originaire de Cormery, relate au micro de France Bleu Touraine : "Quand ce monstre est arrivé vers le bateau, on s'est regardé avec Adrien et on s'est dit qu'il ne fallait vraiment pas le louper ! Adrien s'est chargé de prendre la canne et moi je me suis approché en bateau pour aller récupérer le silure qui s'était logé dans les herbes. Adrien était en train de le tirer vers le bord et moi en bateau, j'ai réussi - en mettant un gant puisque le silure a des dents - à le saisir et le hisser dans le bateau, au bout de quatre ou cinq tentatives. On a mis environ 45 minutes, on était essoufflés, on transpirait, on n'en pouvait plus ! On a fini par terre, à se regarder et se serrer la main comme si on venait d'accomplir une mission exceptionnelle, puisqu'on essayait d'en pêcher un depuis vendredi. On était comme des dingues !" Les deux pêcheurs ont ensuite relâché le poisson.

