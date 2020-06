Indre-et-Loire : le premier centre de lancer de haches du département ouvre à Saint-Cyr-sur-Loire

Le H-GAMES ouvrira ses portes le 22 juin. Deux cousins tourangeaux importent en Touraine ce concept venu du Canada et qui a de plus en plus de succès partout en France.

C'est le nouveau loisir à la mode : le lancer de haches. Un concept venu du Canada et repris désormais un peu partout en France. Il existe une centaine de magasins dans tous les départements du pays. Pour la première fois en Indre-et-Loire un centre de loisirs de lancer de haches, le H GAMES, s'installe à Saint-Cyr-sur-Loire. Il ouvre le 22 juin 2020 et dès l'âge de 16 ans, accompagné d'un adulte, vous pouvez vous lancer.

Franck et Gérard Bontemps, deux cousins tourangeaux ont fondé ce centre insolite. © Radio France - Manon Derdevet

Franck et Gérald Bontemps, les deux cousins tourangeaux, ont fondé ce centre insolite. En entrant au H-Games, le joueur est plongé dans une forêt canadienne, murs en bois, cabane en rondins de bois et grizzlis peints sur les murs et fausse cheminée, le tout fabriqué par les responsable eux-mêmes.

La décoration a été élaborée autour de références au Canada, le pays où le lancer de haches a été inventé © Radio France - Manon Derdevet

Cet univers, Franck l'a découvert par hasard en regardant un reportage à la télévision. Il est tout de suite séduit et part à Nantes pour faire un test grandeur nature. "J'ai tout de suite adoré, j'en ai parlé à mon cousin et c'était parti" se souvient ce père de famille. Alors ils décident de suivre une formation de lancer de couteau pour connaître les bons gestes et quelques mois plus tard le centre avec 10 couloirs est prêt à ouvrir. L'objectif c'est de lancer la hache le plus au centre de la cible, il existe différentes tailles de haches que l'on peut choisir.

Pour éviter les accidents, les gérants ont tout prévu selon Gérald, "il y a du grillage sur toute la hauteur pour protéger les personnes quand elles lancent. Les voisins, à côté, ne risquent pas de recevoir une hache." Interdiction de venir en chaussures ouvertes ou en talons. Et crise sanitaire oblige de nombreuses mesures sont aussi mises en place comme la désinfection des haches entre chaque utilisateurs ou l'installation d'un sens de circulation.

Le H-Games est accessible à tous et tout le monde peut faire du lancer de haches selon les gérants © Radio France - Manon Derdevet

Il ne faut pas forcément être grand et costaud, c'est avant tout de la précision, parfois quelqu'un de plus menu peut y arriver plus facilement

Jusqu'à 30 personnes peuvent jouer en même temps. Contrairement aux idées reçues ce loisir n'est pas seulement réservé aux bûcherons selon Gérald "il ne faut pas forcément être grand et costaud, c'est avant tout de la précision, parfois quelqu'un de plus menu peut y arriver plus facilement" raconte cet ancien restaurateur. Si vous voulez vous lancer pour une séance d'une heure avec 3 joueurs maximum il faut compter 51 euros en tout.

Les deux gérants affirment aussi qu'ils vont faire des dons à une association tourangelle qui s'occupe de planter des arbres du côté de Sainte-Maure-de-Touraine pour compenser le bois qu'ils utilisent dans leur activité.

Notez aussi que ce centre est accessible aux personnes à mobilité réduite avec des couloirs aménagés spécialement. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre couloir en ligne.