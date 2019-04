Indre-et-Loire : les Playmobil investissent le château de Jallanges

Jusqu'à mercredi 17 avril, le château de Jallanges accueille une exposition de Playmobil, consacrée aux contes et légendes. 500 m² lui sont dédiés, pour le plaisir des plus jeunes et des plus grands.

Jallanges, Vernou-sur-Brenne, France

Et si vous replongiez en enfance ? Pas longtemps, juste une heure, pour redécouvrir de petits objets que des générations de jeunes ont connus. Jusqu'à mercredi 17 avril, le château de Jallanges, en Indre-et-Loire, accueille une exposition pas comme les autres.

Depuis trois ans maintenant, le site accueille deux fois dans l'année la collection d'un passionné de Playmobil. Pour l'exposition de ces vacances de Pâques, les 500m2 du site sont consacrés aux contes et légendes. Du royaume des Incas, à l'univers de Peau D’âne, en passant par le Chat Botté, les trois petits cochons ou Aladin, une quinzaine de mondes ont été totalement recomposés.

Il y a des tas de papas et mamans que l'on entend dire, tiens celui là je l'avais quand j'étais petit"

"Bizarrement, on pourrait penser que c'est une exposition pour les enfants, mais les enfants la font beaucoup plus rapidement que les parents", s'amuse Dominique Béthune, le collectionneur qui a investi le château. "Les parents adorent le côté petits détails, que l'on ne voit pas à la première visite." Autre motivation, pour ceux qui pourraient ne plus avoir l'âge de s'amuser avec les petits personnages de plastique, la nostalgie. "Il y a des tas de papas et mamans que l'on entend dire, tiens celui là je l'avais quand j'étais petit, il doit encore être au grenier."

Cette année, l'exposition innove et propose des espaces de jeux pour les plus jeunes ou pour les familles. Des jeux inventés par Dominique Béthune. "Il y a de petites tables de jeux pour les plus petits, avec des Playmobil faits pour leurs âges, et des jeux plus familiaux, comme cette course de karting sur un plateau, avec des dés et des Playmobil." L'entrée du château coûte 8 euros pour les adultes. 6 euros 50 pour les enfants. Exposition ouverte de 10h à 12h30 et 14 à 18h.