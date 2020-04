Indre-et-Loire : les poissons d'avril que vous avez peut-être manqué

Les traditions perdurent, coronavirus ou pas, confinement ou pas. Les réseaux sociaux, les journaux en Indre-et-Loire l'ont rappelé ce 1er avril. Voici un petit florilège des fausses informations publiées aujourd'hui et que vous avez peut-être manqué en Touraine.

Pas de vacances pour les écoliers !

Vous l'avez imaginé, certains l'ont fait. Ils ont imaginé les décisions du ministère de l'éducation nationale pour combler les semaines sans école. L'histoire ne dit pas qui a pu écrire cette fausse lettre signée Jean-Michel Blanquier... sans doute des parents déjà à bout après quinze jours de confinement!

Une petite image aussi, tirée de twitter. Un autre photomontage de parents sans doute à cran...

Dauphin, phoque... Quand la NR repeuple les cours d'eau

C'est l'un des articles lu ce matin dans la Nouvelle République, dans les pages Amboise. La Loire est tellement apaisée par le confinement que même un dauphin y a élu domicile.

Le château d'Amboise et un dauphin... - @NR37

Un peu plus à l'est, la rédaction de Blois n'a pas vu de dauphin, mais un phoque, dans la Cisse!

Saluons aussi une certaine Nadège qui a commenté ce tweet, avec cette candeur salutaire en cette période : "Superbe . La nature reprend ses droits". Merci Nadège !!

La Nouvelle République a gardé cette vieille tradition du poisson d'avril, de quoi retrouver le sourire en ces moments de confinement et d'épidémie, même si, cette année, les poissons étaient gros comme des baleines ;-)

Chambord fait renaître un mythe

Les responsables du château de Chambord, sans doute un peu désœuvrés alors qu'ils voient passer près d'un million de visiteurs à l'année, ne se sont pas arrêtés là. Ils ont ajouté ce petit texte : "Aujourd’hui, Chambord a franchi un nouveau cap en permettant la conservation-voire la régénération-d’une espèce qualifiée d’«éteinte»depuis six siècles*!». *La dernière mention de licornes«observées» daterait du XVe siècle (Marco Polo,vers 1410-1412)". Une histoire partagée des centaines de fois sur les réseaux sociaux, avec de nombreuses réactions. Merci Chambord pour ce joli moment qui a égayé notre journée...

L'un des nombreux échanges entre Chambord et les internautes -

La région Centre-Val de Loire rêve d'un Nième château !

Il est vrai que le Val de Loire manque de monuments historiques. Plus de 800 monuments répertoriés en Indre-et-Loire, 3.000 dans le Val de Loire, on est plus à un près... Notons un gros travail de photomontage de la part de la région. #ConfinementJour16 #Onsentqueçadevientlong