La municipalité de Tours communique ce mardi soir le palmarès des prénoms les plus donnés l'an dernier. Déjà très bien placés depuis plusieurs années, les prénoms Louise et Gabriel ont encore été plébiscités par les Tourangeaux en 2021.

Indre-et-Loire : Louise et Gabriel, prénoms les plus donnés à Tours en 2021

Depuis plusieurs années, Louise et Gabriel sont régulièrement en tête des prénoms les plus donnés. Ça a encore été le cas à Tours en 2021.

Il y a eu 3936 nouveau-nés déclarés à Tours, l'an dernier. Le service état-civil de la ville indique ce mardi soir que les prénoms les plus souvent donnés en 2021 ont été :

Chez les Filles :

Louise

Alice

Ambre

Rose

Alba

Mia

Mila

Lucie

Luna

Sophia

Chez les garçons :

Gabriel

Raphaël

Noah

Jules

Arthur

Martin

Léo

Adam

Marius

Mohamed

De ce bilan annuel de l'état-civil de la ville de Tours, on retiendra aussi qu'il y a eu deux fois plus de divorces que de mariages : 984 contre 433. Les couples tourangeaux ont été 608 à se pacser (un tiers plus nombreux que ceux qui ont choisi de se marier).

Dernière info : 2.052 habitants ou habitantes de Tours sont décédés l'an dernier.