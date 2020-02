Indre-et-Loire : Madeleine Guillon est championne du monde et de France 2020 d'aviron indoor à 86 ans

Madeleine Guillon, 86 ans, est devenue championne de France et du Monde d'aviron Indoor

Madeleine Guillon l'a fait ! Ce samedi 08 février 2020, la Tourangelle de Civray-sur-Esves de 86 ans a réussi son objectif de devenir championne du monde d'aviron indoor, un rameur qui imite les gestes que l'on fait en aviron.

Une très belle performance puisqu'elle a mis 11 minutes 23 secondes pour faire les 2000 mètres au stade Pierre de Coubertin à Paris.

Sur la page Facebook crée spécialement pour l'occasion, les réactions de ses proches, de sa famille, de ses amis sont multiples : "super, félicitations Madeleine et Quentin (son entraîneur)", "on arrose ça ce soir en Martinique", "Nous sommes fiers d'être Civraysiens", "Bravo à toute la team de l'A. S. S. T" (la salle de sport où Madeleine pratique).

Madeleine Guillon est donc devenue championne du monde dans sa catégorie des plus de 85 ans et pourtant il y a deux ans, elle n'avait jamais fait de sport régulier et elle n'a découvert cette pratique de l'aviron indoor qu'à l'ouverture de la salle de sport de Civray-sur-Esve.

Grâce à Madeleine, la pratique sportive à Civray pourrait bien faire un bond en avant ! En tout cas, la commune tient maintenant sa championne et ne la lâchera plus.

Dimanche 09 février, un repas sera organisé en l'honneur de Madeleine dans sa commune.