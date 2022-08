Indre-et-Loire : pas de sandwich aux rillettes de 111 mêtres à la prochaine braderie de Tours

La tentative de record du plus long sandwich de rillettes de Tours n'aura finalement pas lieu dimanche prochain, lors de la braderie de Tours.

La tentative de plus long sandwich aux rillettes de Tours aura finalement lieu fin novembre

Les artisans bouchers et les artisans boulangers renoncent à tenter de battre le record du plus long sandwich de rillettes de Tours, dimanche prochain. Ils avaient annoncé qu'ils tenteraient de faire un sandwich de 111 mètres, sur le boulevard Heurteloup, pendant la braderie de Tours.

Finalement, on apprend ce mardi 30 août sur la page facebook des "Rillettes de Tours - IGP" que cette tentative n'aura pas lieu le 4 septembre, car un record du plus long sandwich est aussi organisé en Mayenne ce jour-là. Il faudra finalement attendre Ferme Expo, du 18 au 20 novembre, au parc-expo de Tours, pour assister à cette tentative de record du plus long sandwich de rillettes de Tours.