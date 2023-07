Indre-et-Loire : qui se cache derrière les deux Pikachu à moto ?

Avec leurs casques aux grandes oreilles et leurs tenues jaunes en forme de pilou-pilou, ils ne passent pas inaperçus sur leurs motos. Klaxonnés toutes les cinq minutes par des automobilistes, salués de la main par les piétons qui leur demandent des photos, Nicolas et Marco sont devenus "des petites stars" en Indre-et-Loire, avec leur déguisement de Pikachu.

ⓘ Publicité

Les deux amis de 18 et 28 ans, biberonnés à la saga Pokémon, se sont rencontrés l'hiver dernier, place Jean-Jaurès, à Tours. Tous deux en habits de circonstance. "Je l'ai vu sur sa moto, j'ai voulu le rattraper et au moment où je pensais l'avoir perdu, je me suis retourné et il était derrière moi", sourit Nicolas. Depuis, ils ne se lâchent plus et s'organisent des sorties dès qu'ils le peuvent. Entre deux et trois fois par mois.

Parfois, des gens s'arrêtent pour leur demander des photos. © Radio France - Adrien Bossard

Donner le sourire aux gens

Pour Nicolas, tout est parti d'un rendez-vous de motards pour Octobre rose, dans la lutte contre le cancer du sein. "J'étais en tutu rose, en pyjama rose, et j'ai vu que les gens étaient hilares sur le bord des routes. J'ai eu envie de continuer à me déguiser, mais de manière plus pérenne et j'ai choisi Pikachu." Pour Marco, c'est une rupture amoureuse, il y a deux ans, qui a été le déclic. "Je n'avais pas du tout le moral. Et j'ai vu sur TikTok que d'autres motards étaient habillés en Pikachu dans d'autres pays. J'ai acheté le déguisement sur un coup de tête. Au début, je n'osais pas le mettre. La peur de sortir et d'être jugé. C'est quelqu'un de ma famille qui m'a dit : 'Vas-y, de toute façon, tu n'as rien perde, ça va te fait rire de voir les autres rigoler.' Et j'ai bien fait de l'écouter. Ça m'a beaucoup aidé."

Désormais, il amuse la galerie et s'amuse lui aussi. "Voir les gens nous sourire, c'est vraiment agréable." Son compère acquiesce. *"*Je travaille dans la restauration et ce n'est pas toujours simple, explique Nicolas. On a des horaires assez dingues, une clientèle pas toujours très sympathique. Mais quand j'enfile le déguisement et que je pars en balade, je relâche tout et je décompresse. Une fois, quelqu'un me reconnaît à Amboise grâce à ma moto, je n'avais pas le déguisement, ni le casque. Il m'aborde et me dit : 'L'autre fois, j'étais énervé de ma journée et quand je t'ai vu, ça m'a redonné le sourire.' C'est le meilleur truc qu'on peut entendre. Donc on va continuer." Sans se prendre la tête, ni au sérieux.

loading