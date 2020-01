Indre-et-Loire : un abri pour remercier les chèvres qui l'ont aidée à affronter la maladie

Lydia Michel, une habitante de Boussay dans le Sud-Touraine, a été atteinte d'un cancer d'un cancer il y a un an. Sa maladie, elle l'a traversée grâce au soutien de quatre chèvres avec qui elle a noué une relation particulière. Elle veut leur offrir un abri pour les remercier et lance un appel.

Boussay, France

Elle s'appelle Lydia Michel et habite Boussay, près de Preuilly-sur-Claise dans le Sud-Touraine. Cette femme de 49 ans, atteinte d'un cancer il y a un an, lance un appel sur internet pour financer un abri pour ses quatre chèvres : Mascotte, Kaline, poupette et Pepito.

Il lui faut une somme de 2.000 euros - Lydia Michel

Ces animaux, avec qui elle a noué une relation particulière, lui ont permis de surmonter des moments difficiles pendant sa maladie. Elle souhaite à son tour leur rendre une vie plus agréable. Elle veut construire un abri pour ces 4 chèvres, définitivement retirées de l'élevage. Lydia, qui a du arrêter son métier de chauffeur de car à cause de sa maladie, s'est mise au vert chez un éleveur, qui tient aussi un gîte rural. C'est là qu'elle noué une relation avec ces quatre chèvres qui n'étaient plus bonnes pour l'élevage. "Elles m'ont servie de thérapeutes", explique Lydia. "Avec les chimiothérapies, l'été a été parfois compliqué. Ce contact avec les chèvres me permettait de renouer avec la nature. Ces chèvres ressentent des choses, c'est évident".

Je voudrais qu'elles soient en liberté dans le pré

Elle a donc besoin d'une somme de 2.000 euros pour financer un abri. "Je viens créer une cagnotte, explique Lydia, car je souhaite offrir une belle vie à mes 4 chèvres. Grâce à mes animaux j'ai surmonté les durs moments. Je veux les garder car elles m aident à avancer." Lydia aimerait aussi proposer des animations sur le gîte avec les chèvres. "J'aimerai bien proposer des animations aux clients du gîte. Je voudrais aussi mettre en place des thérapies avec l'animal pour les personnes en post-cancer. En plus on est pas loin de la Roche-Posay."

La cagnotte affiche 290 euros, ce mercredi 7 janvier. Si vous êtes touché par sa démarche, vous pouvez participer à la construction de l'abri via une cagnotte en ligne sur la Plateforme GoFundMe.