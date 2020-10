Indre-et-Loire : un mouton tombé dans un puits sauvé par des pompiers spécialisés

Des pompiers, spécialisés dans les opérations délicates, sont intervenus ce mercredi après-midi en Indre-et-Loire pour sauver un mouton tombé dans un puits d'une profondeur de 30 mètres. L'animal a été récupéré sain et sauf.

Les pompiers d'Indre-et-Loire du GRIMP (le Groupement d'Intervention en Milieu Périlleux), sont intervenus ce mercredi, en début d'après-midi, à Saint-Laurent-en-Gâtines, pour une intervention peu banale. Les secours ont porté assistance à un mouton qui était tombé dans un puits d'une profondeur de 30 mètres.

Le mouton est tombé dans un puits de 30 mètres de profondeur © Maxppp - Gabin Bruneau CorCom Sdis37

Le Service d'Incendie et de Secours d’Indre-et-Loire explique que "le pauvre ovin s'est retrouvé dans une fâcheuse posture, et il a fallu toute la dextérité des spécialistes du GRIMP départemental pour sauver l' animal qui a été restitué sain et sauf au grand bonheur de son propriétaire".

Plusieurs autres pompiers ont participé à cette opération, notamment les pompiers de Château-Renault, Saint-Laurent-en-Gâtines et Tours-Centre.