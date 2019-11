Indre-et-Loire : un nouveau petit chien intègre l'équipe cynophile du SDIS 37

Un berger australien de 2 mois et demi est arrivé au sein de l'équipe du SDIS 37. Il va être dressé par les pompiers de cette section.

Phoa est un berger australien de 2 mois et demi

Indre-et-Loire, France

Un nouveau venu dans l'équipe Cynophile du SDIS 37 ! Un petit chiot berger australien de 2 mois et demi vient de rejoindre les pompiers tourangeaux.

Il s'appelle Phoa et sera le binôme de Maud, sapeur-pompier volontaire au centre de secours du Bec du cher. Maud a suivi l'équipe durant 1 an sans chien afin de mieux appréhender ses missions futures.

Le petit chien sera dressé et sera bientôt capable de sentir une trace de carburant de l'ordre d'une micro goutte et d'aider les enquêteurs et les pompiers dans leurs missions dans le cadre d'incendies notamment.