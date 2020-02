Indre-et-Loire : un wallaby échappé d'un parc animalier recherché près de Nazelles-Négron

Attention au wallaby du côté de Nazelles-Négron. Un de ces petit marsupiaux qui ressemble à un kangourou s'est échappé du parc animalier d’Autrèche il y a trois semaines. Après avoir perdu sa trace pendant de longs jours, il a été aperçu samedi 29 février vers 3 heures du matin par un adjoint au maire de la commune de Nazelles-Négron.

Pour autant, impossible de l'attraper. Le maire de la commune, Richard Chatellier, est inquiet :"C'est un animal qui reste malgré tout assez sauvage (...) dès que l'on s'approche, c'est un animal très agile et qui se déplace très vite donc il n'y a pas moyen de l'attraper."

Il pourrait très bien sauter sur le capot d'une voiture et provoquer un accident

Selon lui, cela peut être dangereux notamment si l'animal croise un automobiliste : "par la peur, à l'approche d'une route, il pourrait très bien sauter sur le capot d'une voiture et provoquer un accident. Lui aussi pourrait être percuté et ce n'est pas non plus ce que l'on souhaite, le parc veut récupérer son wallaby".

Il a pris contact avec une section de gendarmerie dotée d'un fusil anesthésiant pour pouvoir endormir et capturer l'animal. Le maire a également demandé aux chasseurs de la commune de regarder de leur côté.

Si vous l'apercevez il faut contacter les gendarmes au 17 ou appeler le téléphone astreinte de la mairie au 06 75 49 70 05.