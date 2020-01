Indre-et-Loire : Une faute d'orthographe sur un panneau routier écorche le nom d'une commune

Un panneau au nord de l'Indre-et-Loire à la frontière avec la Sarthe indiquant la direction pour rejoindre La Chartre-sur-le-Loir a un "s" en trop à "Chartres". Le conseil départemental s'engage à corriger cette erreur au plus vite.

Le panneau mal orthographié au croisement entre la D2 et la D72 au nord de l'Indre-et-Loire (copyright : Le Petit Courrier)

Indre-et-Loire, France

Attention aux fautes d'orthographe sur les panneaux de signalisation ! Dans le nord de l'Indre et Loire, sur un carrefour au croisement entre la D2 et la D72, à la frontière avec la Sarthe, un panneau indiquant la direction pour se rendre à La Chartre-sur-le-Loir dans le 72 a un "s" en trop. On n'écrit en effet pas "Chartres" comme la célèbre ville de notre région mais sans "s".

Une faute qui fait un peu grincer des dents dans les villages alentours même si pour la mairie de la commune en question "il n'y a pas mort d'homme". Une faute que s'engage à corriger au plus vite Jean Gérard Paumier le président du conseil départemental d'Indre et Loire, en charge des panneaux. "La première chose que je vais faire c'est aller sur la tombe de Ronsard au Prieuré de Saint-Cosme pour le prier de bien vouloir excuser le département de cette faute d'orthographe dans son pays natal" ironise-t-il.

"Dans le département où est née l'Académie française créée par Richelieu, il convient de réparer au plus vite une erreur de ce type"

Puis il ajoute plus sérieusement : "Je ferai réparer l'erreur très rapidement mais les services ont été tellement occupés ces derniers temps par les changements de panneaux entre 80 et 90 km/h qu'ils ont peut-être des circonstances sinon atténuantes, peut-être exténuantes" avant de conclure "effectivement dans le département où est née l'Académie française créée par Richelieu, il convient de réparer au plus vite une erreur de ce type."