Indre-et-Loire : unique au monde, la 2CV en bois mise aux enchères, "c'est un peu mon quatrième enfant"

"C'est un peu comme mon quatrième enfant". Le Tourangeau Michel Robillard va, dans quelques jours, dire adieu à sa 2 CV en bois. Le menuisier-charpentier a débuté son aventure en 2011 et après cinq années de labeur, 5.000 heures de travail, il a pu prendre le volant et arpenter l'asphalte au volant de sa "belle Lochoise", le surnom qu'il lui a donné. La deudeuche a sillonné les routes de France, et fut exposée sous les regards incrédules. Mais Michel Robillard souhaite tourner la page. Un nouveau chapitre de sa vie que le destin lui a imposé, "j'ai malheureusement perdu mon épouse il y a quatre mois et j'ai décidé de vendre la voiture" dit-il, "j'ai un pincement au cœur, le jour de la vente ce sera encore plus terrible, c'est une partie de ma vie."

ⓘ Publicité

loading

L'intérieur de la 2 CV est en orme © Radio France - Romain Dézèque

Pour clore ce chapitre, Michel Robillard a fait appel à Aymeric Rouillac. "Quand on est commissaire-priseur, on est là pour comprendre un objet. Là, ce qui est extraordinaire, c'est que le créateur est là. Michel a une barbe blanche, on croirait Léonard de Vinci ! Il sort du Lochois, il est d'une gentillesse, d'une douceur incroyable, il a le regard profond, intelligent, on comprend qu'il veut aller au bout de ses rêves. C'est la folie d'un homme ! C'est plus qu'une voiture, même les marques de luxe ne font pas des choses aussi folles." Le génie du lochois et le commissaire-priseur espèrent tous deux battre le record du monde pour une vente de 2 CV, 176.000 euros. "J'aimerais qu'elle revienne à un collectionneur ou à un musée, confie Michel Robillard, parce que peut-être qu'un jour je pourrais la revoir." Réponse le dimanche 4 juin, lors de la vente aux enchères qui se déroulera au château d'Artigny, à Montbazon.

loading

"La Belle Lochoise" est faite de noyer pour les ailes, de poirier et pommier pour la carrosserie, et de merisier pour les portes. © Radio France - Romain Dézèque