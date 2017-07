Indre : il obtient sa deuxième thèse... 50 ans après la première

50 ans séparent ses deux thèses ! Un habitant de la Châtre (Indre), docteur en médecine depuis 1967, vient de décrocher un doctorat d'histoire à la Sorbonne.

À 78 ans, le Castelroussin Bernard Jouve, qui vit aujourd'hui à La Châtre, vient de soutenir sa deuxième thèse devant un jury de l'université de la Sorbonne. Il devient ainsi docteur en histoire, alors qu'il est déjà docteur en médecine depuis 1967. Car pendant toute sa carrière de médecin, Bernard Jouve n'oublie son autre passion, l'histoire. Une fois à la retraite, il refuse donc de se reposer et décide de s'inscrire en histoire à la prestigieuse université de la Sorbonne, "le top" dit-il.

Pendant 4 ans, il se rend à Paris chaque semaine pour suivre des cours en amphi et préparer sa thèse. "À la Sorbonne, le minimum c'est 700 pages, j'en ai fait 762, explique-t-il. Beaucoup attendent la dernière année pour écrire mais j'ai commencé à écrire plus tôt. Aujourd'hui c'est plus facile avec l'informatique de reprendre des pages, de changer, de corriger... Rien à voir avec cette bonne vieille plume".

"Physiocratie, Saint-simonisme et agrarisme"

Pour reprendre le chemin de l'amphithéâtre à plus de 70 ans, il dit avoir eu deux motivations, "d'abord voir où j'en étais du point de vue intellectuel, car c'est une question qu'on se pose quand on a un certain âge, et puis c'est un sujet qui m'emballait". Le titre de sa thèse : "Physiocratie, Saint-simoniste et agrarisme au XIXème siècle". Bernard Jouve avait déjà écrit plusieurs ouvrages sur la question ces dernières années, notamment sur le Saint-simonisme.

En quatre années de travail, Bernard Jouve reconnaît qu'il a eu quelques doutes. Il a même bien failli arrêter trois fois. "La dernière fois ça remonte à un peu plus d'un an. J'ai arrêté pendant huit jours... puis je me suis dit que c'était idiot, j'avais tellement travaillé avant. C'était un chapitre où mon directeur de thèse me disait que ce n'était pas bien, ce qui m'a profondément dégoûté. Finalement j'ai tout repris et ça a marché !"

"Est-ce que j'aurais été capable de faire une thèse d'histoire à 25 ans ? Je n'en sais rien" Bernard Jouve

Le 10 juin dernier, il a soutenu sa thèse à la Sorbonne et a été félicité par le jury. Avec le recul, il estime aujourd'hui qu'il est plus facile d'écrire une thèse avec l'âge : "J'ai de la chance d'avoir une mémoire pas trop mauvaise... et je trouve qu'on travaille mieux avec l'âge parce qu'on a plus d'expérience, de raisonnement, de renseignements qui découlent les uns des autres. Je ne suis pas sûr que j'aurais été capable de faire cette thèse d'histoire à 25 ans". Désormais, sa thèse doit être publiée, certainement en septembre. Bernard Jouve, lui, prévoit déjà de se consacrer à l'écrire d'un roman, une fiction autour de l'Atlantide.