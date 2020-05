Indre : impatient d'être "déconfiné", un troupeau de moutons se fait la belle !

Le "meneur" et sans bande ne se doute de rien encore pour l'instant...mais la sortie est bientôt terminée !

C'est une certitude : nous attendons tous avec impatience le déconfinement, même si celui-ci devra se faire dans les régles qui s'imposent. Mais nous ne sommes pas les seuls à vouloir reprendre une vie qui ressemblerait à celle d'avant. Sans doute lassé d'être confiné et de voir les mêmes têtes, un troupeau de moutons s'est fait la belle il y a quelques jours sur la commune de Tendu. Les ovins et leur meneur, se sont retrouvés sur la route départementale 920. Alertés, les gendarmes de la communauté de brigades d'Argenton-sur-Creuse ont d'abord réalisé une approche discrète (comme en témoigne la photo ci-dessous) avant de remettre tout le monde dans le droit chemin. Pris en charge par leur propriétaire, les animaux ont ensuite retrouvé un espace adapté et une herbe toujours aussi verte. La gendarmerie précise que "l'enquête n'a pas permis de confondre l'instigateur de cette sortie hors piste".