Indre : la commune de La Châtre hérite de plus de 2 millions d'euros

Plus de deux millions d'euros c'est la valeur des biens légués par Maurice Bourg, ancien adjoint à la culture de La Châtre (Indre) et décédé en août dernier. Il n'avait pas d'enfant, sa compagne était décédée. Il a remis l'ensemble de ses biens à la commune dans un objectif : que l'argent serve à financer le projet de musée lancé il y a deux ans et demi par la majorité.

Ce musée, c'est un projet qui tenait à cœur à Maurice Bourg raconte le maire de La Châtre, Patrick Judalet :"Chaque fois que je le voyais, il me disait : Ou en est le musée? Est ce qu'on avance dans ce dossier? On savait qu'il viendrait nous aider dans ce musée lors de sa disparition". L'édile s'attendait donc à un legs, mais clairement pas de cette importance. Des documents, des tableaux, des biens immobiliers pour plus de 2 millions d'euros. "Il y a un don de documents, de tableaux, de sculpture, de lettres de George Sand et Maurice Sand. Il venait d'ailleurs de faire une acquisition de dessins réalisés par George Sand et Maurice Sand d'une grande valeur car c'est un document très rare" explique l'édile, qui détaille un autre volet en numéraire. Il s'agit là de biens immobiliers, la maison de Maurice Bourg à La Châtre, un appartement à Châteauroux, un appartement à Cannes et des assurances vie et des comptes bancaires.

Le legs est estimé à plus de deux millions d'euros - Patrick Judalet (Maire de La Châtre) Copier

Maurice Bourg souhaite que ce legs soit investi dans la réalisation du musée, et la commune assure qu'elle va faire de son mieux pour honorer ce généreux don. Cela va permettre d'aménager plus vite et mieux le futur site du musée, qui doit d'ailleurs être choisi à la fin du mois. Outre l'aménagement extérieur, la restauration du site qui sera choisi il y a un important travail à mener l'intérieur détail le maire : "les salles d'exposition, des locaux de stockage, des locaux d'accueil du public. On pourra peut être augmenter un tout petit peu le bâtiment, l'aménager un peu différemment en optimisant ces financements".

Seule condition : que les travaux démarrent dans les dix prochaines années. Dans le cas contraire, l'argent sera reversé à des associations qui luttent contre les maladies du cerveau. Auparavant Maurice Bourg et son épouse Michèle Fromenteau avaient déjà réalisés des dons de leur vivant auprès du musée et de la commune. Ils étaient ensemble à l'origine du festival des Rencontres internationales de luthiers et maîtres sonneurs