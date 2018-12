Ineka le lama, en divagation depuis trois semaines à Quelaines-Saint-Gault

Quelaines-Saint-Gault, France

Le 1er décembre dernier, Arnaud, habitant de Quelaines-Saint-Gault et passionné par les animaux, achète un lama chez un particulier en Ille-et-Vilaine à Fougères. Mais quelques heures après l'avoir laissé pâturer sur son terrain en Mayenne, Arnaud s'aperçoit que la femelle Ineka s'est fait la malle en sautant par-dessus la clôture.

Le Refuge de l'Arche à la rescousse

Depuis trois semaines, Arnaud est un propriétaire inquiet. L'homme confie ne pas bien dormir et avoir très peu d'appétit. "Ineka pourrait créer des accidents de la route. J'ai mon portable à longueur de journée sur moi, je reçois des coups de fil régulièrement de la gendarmerie, de la mairie pour me dire trouver une solution au plus vite, mais malheureusement je ne peux pas" soupire Arnaud. Et pourtant celui qui possède un âne, un bouc et plusieurs chats sur son terrain d'1,5 hectares a déjà tenté d'intercepter le lama non loin de chez lui.

La bête est effectivement repérée régulièrement aux alentours des trois éoliennes de Quelaines-Saint-Gault. "J'ai passé plusieurs journées à l'amadouer, à m'approcher d'elle sans succès. On a aussi organisé une battue avec une quinzaine de personnes. La problématique ici c'est que les champs sont très grands" explique le propriétaire. Il y a quelques jours, des salariés du Refuge de l'Arche de Château-Gontier ont donné un coup de main à Arnaud, en vain là aussi.

Un vétérinaire et une seringue hypodermique

Véronique, la mère du passionné des animaux a également contacté les pompiers et les gendarmes. "En fait ils attendent qu'il y ait un accident ! On ne comprend pas très bien. Nous avons appelé la direction des services vétérinaires, la SPA, la fédération des chasseurs. On est toujours tombé sur des gens très à l'écoute mais qui n'avaient pas de solutions" déclare la maman.

Après sa fuite, Ineka le lama a élu domicile dans le champ d'un des voisins agriculteurs d'Arnaud. Mais la femelle ne se laisse pas faire et a même provoqué quelques dégâts. "Elle a cassé des clôtures en sautant par-dessus. Ses pattes arrières se prennent dedans" explique le propriétaire. Vendredi prochain : un vétérinaire de Montsûrs va tenter de retrouver le Lama armé d'un fusil à seringue hypodermique, pour l'endormir.