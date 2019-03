INFO FRANCE BLEU - Le clitoris géant du campus de Poitiers a été une nouvelle fois volé

Poitiers, France

A la veille de la journée internationale des droits des femmes, c'est un vol dont la symbolique interrogera, forcément. Hasard du calendrier ou pas, dans la nuit de vendredi à samedi, l'oeuvre de l'artiste londonien Matthew Ellis, représentant un clitoris géant, a été volée. Le ou les auteurs ont dérobé la sculpture, son socle et le panneau sur lequel figure des indications sur son origine.

Déjà volé il y a un an

Ce n'est pas la première fois que le clitoris géant est la cible d'actes de vandalisme. Il y a presque un an, la sculpture avait été déplacée et cachée sous des branches. Mais seul le haut de l'oeuvre avait été emportée (le mât avait été scié). Le clitoris avait été retrouvé quelques jours plus tard, avec des dégradations.

Le phallus des Bitards dégradé le mois dernier

Depuis, il avait l'objet d'une restauration mais le "bouton" du clitoris était manquant. Contacté, l'Ordre du Vénéré Bitard se dit "solidaire de l'association des Amis des Femmes de la Libération", à l'initiative de l'installation de la sculpture en 2017. Les Bitards précisent que leur statue de phallus (qui se trouve juste en face) a également fait l'objet de dégradations avant les vacances de février.