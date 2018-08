Plancher-les-Mines, France

C'est une photo voulant entretenir le suspens qui le révèle, le Tour de France 2019 arrivera bien à la Planche des Belles Filles en Haute-Saône en juillet prochain. Même si Stéphane Boury, le commissaire général responsable des arrivées pour le Tour chez Amaury Sport Organisation ne l'écrit pas dans son tweet, publié jeudi. Nous avons retrouvé l'endroit où il a pris la photo annonçant une arrivée inédite avec un pourcentage extrêmement difficile, 24 % à 100 m de la ligne d'arrivée de cette étape.

.@LeTour ... Ici sera jugée une arrivée inédite sur le TDF 2019... passage à 24%... A 100 m de la ligne... il va y avoir du spectacle pic.twitter.com/k0Es5JUDXU — Stephane Boury (@StphaneBoury) August 23, 2018

D'abord il y a eu la rumeur qu'une équipe d'ASO était à la Planche des belles Filles ce jeudi après-midi, puis cette photo mystère.

Quand on connait la Planche, on sait que l'actuelle arrivée est goudronnée. Pour trouver de l'herbe dans le prolongement de la ligne d'arrivée qui est déjà à 20%, il faut continuer tout droit, c'est un peu comme un jeu de piste pour retrouver l'endroit où a été prise la photo.

L'actuelle arrivée du Tour sur le point vert, le sommet et la future arrivée sur le point rouge - Google Maps

Depuis l'actuelle ligne d'arrivée, au loin, on voit un chemin qui serpente dans la montagne. Il s'agit d'un chemin de randonnée qui en hiver est une piste de ski. En montant on arrive au sommet réel de la Planche des Belles Filles.

A gauche le panneau "20%" de la ligne d'arrivée, à droite le chemin qui serpente sur la montagne © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

Au bout de la piste goudronnée (là où se positionnent les équipes des coureurs derrière la ligne d'arrivée) il suffit de suivre le chemin. Il grimpe déjà bien, mais la surprise est tout là-haut. Les lacets du chemin nous conduisent de virages en virages à un panneau indicateur de randonnée.

Indication des chemins de randonnée, juste avant le sommet. © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

Juste sous ces panneaux, un texte explique aux randonneurs la caractéristique de cet endroit, le maquis pendant la seconde guerre mondiale.

Panneau d'information pour expliquer ce qu'est le Maquis pendant la seconde guerre mondiale. © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

Si on doute que l'équipe de ASO est passée par là, les piquetages de géomètre nous mettent sur la bonne piste.

Derniers mètres avant le point le plus haut de la Planche des Belles Filles © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

Et là, le randonneur commence à souffrir un peu. Il faut dire que la pente est raide. A la sortie du dernier virage, les coureurs vont se retrouver face à un véritable mur, une pente de 24%. Si on a du mal à réaliser, il suffit de se mettre sur le coté du chemin et de regarder de profil, les barrières en face le confirment, la pente est bien raide.

Sur cette photo, l'appareil photo placé de niveau. La pente est celle que devront grimper les coureurs, à 24% © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

Le mur que devront franchir les coureurs avant de passer la ligne d'arrivée juste avant le pylône de gauche © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

Les derniers mètres sont franchis, sur le sol, des piquets de bois avec de la peinture de chantier délimitent la ligne d'arrivée.

Ligne d'arrivée délimitée au sommet de la Planche des Belles Filles. © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

Après avoir bien souffert, les coureurs vont arriver sur le plateau. C'est le point le plus haut de la Planche des Belles Filles. C'est aussi le point le plus haut pour les remonte pente pour le ski en hiver.

Le point haut pour les remontées mécaniques © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

Si cela peut "rassurer", la montée que nous venons de faire ensemble c'est la piste verte.

Arrivé sur le plateau, nous arrivons sur un lieu de mémoire, le 17 septembre 1944 le soldat Gaston Wurtz qui n'avait que 34 ans a perdu la vie pour la France. Une stèle est érigée en son souvenir.

Stèle du souvenir, Gaston Alexis Wurtz, tombé au combat. © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

Il faut encore marcher un peu, pour avoir un aperçu depuis le sommet. En contre bas, à gauche on voit le bâtiment (l'ancien chalet qui a brûlé) qui est le local pour le repas tiré du sac des randonneurs et skieurs. Sur la droite du bâtiment, on distingue un petit point rouge, c'est un coussin pour amortir un pylône de remontée mécanique. C'est à ce niveau que se situe l'actuelle ligne d'arrivée de la Planche des Belles Filles.