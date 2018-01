L'ex-miss météo de BFM aujourd'hui présentatrice de l'émission Thalassa et conseillère municipale va se marier avec Henri Landes, maître de conférences franco-américain à Sciences Po.

La Bourboule, Puy-de-Dôme, France

Un peu plus de deux ans après leur rencontre amoureuse, Fanny Agostini, 29 ans, et Henri Landes, 30 ans, vont s'unir le 9 juin prochain à La Bourboule (Puy-de-Dôme). L'Auvergnate et le Franco-Américain se sont rencontrés dans le cadre d'un événement autour de l'environnement. Un réchauffement pas seulement climatique. Pour l'anecdote, ils s'étaient préparés une surprise réciproque. Elle avec un message diffusé dans les haut-parleurs de la gare de Paris Bercy. Lui avec une calèche garée devant la gare. Il s'est agenouillé avec un beau bouquet de fleurs pour faire sa demande officielle.

Conseillère municipale à La Bourboule, où vivent et travaillent ses parents, Fanny Agostini a succédé à Georges Pernoud à la présentation de l'émission culte "Thalassa" sur France 3. La Puydômoise organise depuis trois ans le Climate Boot Camp dans sa ville de cœur. Elle avait notamment invité Marion Cotillard en septembre dernier.

Maître de conférences à Sciences Po, Henri Landes anime régulièrement des conférences l'université de Clermont.-Ferrand. Le futur mari de Fanny est par ailleurs direc­teur géné­ral de la ­fon­da­tion écolo­giste GoodP­la­net (celle de Yann Arthus-Bertrand. Une union grandeur nature donc...