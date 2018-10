Il a seulement 20 ans, et il passe tout son temps libre à organiser des collectes de vêtements pour enfants pour des familles défavorisées. Anthony, un jeune de Denain, a lancé une page facebook au succès grandissant.

Denain, France

A priori, rien ne le différencie des jeunes de son âge. Pourtant, Anthony, secouriste et auto-entrepreneur, a une occupation peu courante : il lance régulièrement des appels aux dons, via sa page Facebook, pour collecter des vêtements pour enfants. Et ça marche ! il reçoit quasi-quotidiennement des cartons ou des sacs remplis d'affaires.

A la recherche de couches et de lingettes pour bébé

En ce moment, Anthony est en relation avec 28 familles, avec parfois des demandes précises : par exemple, en ce moment, il est à la recherche de couches pour bébé, pour lesquelles il y a toujours de la demande et peu de dons.

L'idée de lancer cette page Facebook lui est venue un jour, dans un supermarché : "J'étais en tenue de secouriste, et un enfant était un peu mal-vêtu, je me suis proposé de l'aider. Ça m'a touché".

Appel aux dons.. ou aux bras

L'initiative a pris de l'ampleur, et il a fallu s'organiser, pour réceptionner et trier tous les sacs et les colis de vêtements. Dans son appartement, une pièce est spécialement dédiée à ça. Parfois, lors de livraisons importantes, Anthony lance un appel aux bonnes volontés, toujours sur Facebook, pour venir l'aider à faire du rangement.

Si vous souhaitez contacter Anthony, pour un don ou parce que vous avez des besoins particuliers, rendez-vous sur la page "Action solidaire pour enfant de 2 à 8 ans" . Evidemment toutes les demandes restent anonymes, et Anthony le garantit : aucun jugement ou remarque ne seront faits sur la situation des uns et des autres.