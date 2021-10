Innovation bretonne : des salades d'algues déshydratées à emporter

Algue Service/Bord-à-Bord a remporté fin septembre le prix de la meilleure innovation culinaire, au salon du SIRHA à Lyon, le plus grand salon mondial consacré à la restauration, à l'hôtellerie, et à l'alimentation. L'entreprise, basée à Taulé et Roscoff, 25 salariés dans le Finistère, a gagné le prix de l'innovation pour sa salade d'algues nomade.

C'est une recette de salade d'algues bio à réhydrater en quelques minutes avec de l'eau froide. Elle imite le Kombu royal. Il y a donc de l'assaisonnement, des graines... Avec l'idée de reproduire l'esprit de la salade japonaise.

Ce prix peut être un tremplin pour la PME finistérienne. "L'idée, c'est de gagner plus de marchés", précise le fondateur et directeur Henri Courtois. "Là, on vend à des magasins bio, à d'autres chaînes, pourquoi pas maintenant, à la grande distribution, leur vendre nos tartares par exemple... d'initier un marché. Notre objectif, c'est aussi que nos algues poussent bien cet hiver, de toucher un nouveau public, et bien sûr de continuer à innover avec nos recettes."

Et à la question d’accommoder l'algue en sucré ? "Pourquoi pas?", répond le patron d'Algue Service. Rendez-vous au prochain SIRHA !