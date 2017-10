Innovation internationale made in France : réaliser des directs vidéo en 360° avec Giroptic IO

Le 26 octobre prochain, c'est une startup lilloise qui va révolutionner la téléphonie en proposant des appels en 360° simplement avec son smartphone et un petit module.

Giroptic est une startup française basée à EuraTechnologie, à Lille. Depuis 2008, Giroptic travaille sur la prise de vue en 360°. Un domaine innovant et porteur dans lequel elle est devenue une référence internationale.

Le 360° c'est cette technologie qui vous permet de vivre une immersion totale dans un milieu réel. Pour cela, il faut avoir une caméra munie de plusieurs objectifs. Si théoriquement il suffit de deux objectifs pour fabriquer une image en 360°, un processus informatique est nécessaire pour "recoller" les deux images en une seule. Et c'est ce que fait l'application de Giroptic. Non seulement de façon simple mais aussi immédiate, ce qui permet de pouvoir réaliser des directs en 360°.

Lors de la conférence de Facebook en avril dernier, la vidéo en 360° tout comme la réalité augmentée ont été largement commentées par Mark Zukerberg, le fondateur de Facebook. Celui-ci avait même distribué plus de 4 400 modules Giroptic IO aux invités.

Présente au salon Geek's live de Paris le 14 octobre, au milieu des grandes marques, la petite startup proposait son produit au grand public. Cyril Gryson nous a présenté la caméra.

Nous sommes experts en 360° et nous concevons des caméras 360° pour capturer des photos, des vidéos en 360°.[...] L'expérience utilisateur de notre produit est très simple : il suffit de clipser et de cliquer. On essaie de ramener ce format compliqué à M. et Mme Toutlemonde.