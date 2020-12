Inondations : des milliers de jouets évacués à Dax

C'est l'une des conséquences - insolites - des inondations dans les Landes : une association a dû évacuer dans l'urgence des milliers de jouets, par précaution, en raison de la montée de l'Adour. Il s'agit de jouets d'occasion, récoltés par l'association Kiwanis Club Dax, en vue de les redistribuer à des familles démunies à l'occasion de Noël. Ces jouets étaient entreposés au centre aéré du bois de Boulogne. Ce lieu est inondable. En raison de la montée de l'Adour, placé en vigilance orange crues, la mairie a demandé à l'association d'évacuer ces jouets, ce qui a été fait au cours de la journée de vendredi.

L'association appelle à l'aide

Les jouets sont désormais entreposés dans un local municipal provisoire mais l'association recherche un autre lieu. "Nous sommes à la recherche le plus rapidement possible d'une salle sur Dax (salle de sport de spectacle, de restaurant, cinéma...) qui nous permettrait de stocker, préparer et redistribuer les jouets. Si vous connaissez quelqu'un n’hésitez pas à faire suivre le message" écrit l'association sur son compte Facebook.