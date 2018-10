Inoxydable, Robert Marchand remonte sur un vélo à bientôt 107 ans !

Par Alexandre Berthaud, France Bleu Drôme Ardèche et France Bleu

La mascotte de la cyclotouriste l'Ardéchoise, détenteur des records du monde de l'heure des plus de 100 ans et plus de 105 ans, avait dit qu'il arrêtait le vélo. Mais Robert Marchand, 106 ans, est remonté à bicyclette vendredi 26 octobre au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines.