Inquiets du projet hydrolien du Raz Blanchard, ils vont courir tout nus le long de la baie d'Ecalgrain !

Inquiets du projet de ferme hydrolienne et de l'installation d'une ligne à haute-tension sous la plage de la baie d'Ecalgrain, des habitants de Jobourg organisent un pique-nique ce vendredi ainsi qu'une course à pied nocturne... où les participants seront nus !

L'initiative est singulière... Des habitants de Jobourg organisent vendredi soir une "naked race" — ou course nue en français — le long de la baie d'Ecalgrain. Et tout cela de nuit, vers 23 heures, au clair de lune. Sans vêtements, sans lampe frontale ni téléphone, mais avec tout de même une paire de baskets.

Derrière cette idée, un message : la volonté de protéger ce site alors qu'une ligne à haute-tension doit passer sous la plage, dans le cadre du projet de ferme hydrolienne au Raz Blanchard. "C'est un mouvement spontané" explique Simon Cervantès, l'un des co-organisateurs de l'événement. "Face à l'impuissance des élus et des associations, nous avons décidé de réagir. Nous ne voulons pas d'une ligne de 400.000 volts sous la plage de la baie d'Ecalgrain, un site protégé, alors qu'on pourrait passer cette ligne dans le secteur des Moulinets qui est déjà industrialisé." Simon Cervantès n'est pas opposé au projet d'hydrolienne mais il demande plus de concertation et dénonce le manque de transparence.

La course sera précédée d'un pique-nique. Et pour les plus pudiques, une course en maillot de bain est organisée juste avant le départ des nudistes !